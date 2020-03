Oroscopo Branko domani, 19 marzo 2020: anteprima dalle stelle

Oroscopo 19 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 marzo Branko: Leone

Se qualcosa non va come vuoi, forse è il momento di fare l’azione opposta. L’opposizione di Saturno sarà presto costretta a chiudere tutti i progetti o le relazioni non funzionanti.

Oroscopo 19 marzo Branko: Vergine

Nonostante gli eventi esterni, stai ripristinando la tua forza ed equilibrio. Le stelle sono con te e puoi conquistare tutto oggi!

Oroscopo 19 marzo Branko: Bilancia

È un momento stressante per tutti, ma forse un po ‘di più per te. Esci dalla fase stancante ora e ti invito ad approfittare di questi giorni per dormire di più.

Oroscopo 19 marzo Branko: Scorpione

C’è un’opposizione di Saturno che può causare tensione in alcune aree della tua vita. Devi controllare tutto ciò che non funziona più e spegnerlo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 marzo Branko: Sagittario

Ti suggerisco di usare la giornata per controllare le proprietà. Se senti stress, resisti, perché arriveranno nuove ondate di energia!

Oroscopo 19 marzo Branko: Capricorno

Dai il benvenuto e il rispetto a questo periodo con grande potenza. Oggi puoi avere un grande successo: preparati!

Oroscopo 19 marzo Branko: Acquario

Oggi puoi sentire un cattivo umore. Questi non sono i giorni migliori, da domenica 22 marzo Saturno verrà da te ancora più forte per cambiare le cose che non funzionano nella tua vita.

Oroscopo 19 marzo Branko: Pesci

Iil momento ideale per prendere decisioni importanti in amore: la persona accanto a te è davvero corretta? Una controversia con un partner può essere risolta o no?

Questo l’oroscopo di domani di Branko, mentre per un’altra anteprima vi segnaliamo quella di Paolo Fox.

