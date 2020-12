Oroscopo Branko domani, 2 dicembre 2020: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, per riprendere i discorsi a proposito di astrologia. Dopi l’ultimo oroscopo di Branko ci occuperemo delle previsioni di domani, 2 dicembre 2020, con l’interpretazione libera dalle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 2 dicembre 2020 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 dicembre Branko: Ariete

Non vedi un’esperienza umiliante come una cosa negativa, ma una persona cara non ha la pelle spessa che hai tu. Sii comprensivo.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Toro

Le vendite post-natalizie sembrano allettanti, ma hai davvero bisogno di ciò che vendono? Il miglior regalo che puoi fare a te stesso è un budget equilibrato.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Gemelli

Sei diventato troppo dipendente dall’approvazione di un amico. Sii coraggioso e fai le tue chiamate di giudizio. Sarai felice di averlo fatto.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Cancro

Vorrai dire di sì a ogni richiesta, anche se sai di non poterla soddisfare. Stai entrando nella penombra, quindi dì di no.

Oroscopo 2 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 dicembre Branko: Leone

Sei deluso dalla risposta deludente che ricevi per un progetto per animali domestici. Programma per ora e riprova dopo il 15. Le persone saranno più ricettive.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Vergine

Programma il tempo lontano dalla mola. È incredibile quali intuizioni arrivano quando puoi vedere oltre il tuo naso.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Bilancia

Dici che vuoi uscire ma non te ne vai esattamente. Questo perché ti sei già impegnato nel percorso che stai percorrendo, anche se non lo sai ancora.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Scorpione

Una porta chiusa si apre cigolando. Dopo tutto, sei davvero riuscito a entrare in contatto con quel certo qualcuno? Restare in zona. Non vuoi perdere quello che c’è dall’altra parte.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 dicembre Branko: Sagittario

Vedi tutti quei centesimi in giro? Non c’è da vergognarsi nel raccoglierli e depositarli in banca. Saresti sorpreso da quanto velocemente si sommano.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Capricorno

Stai subendo cambiamenti drastici ora e non vuoi cambiare te stesso attenendoti a formule stabilite. Prendi ogni giorno come viene.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Acquario

Hai lavorato duramente per mettere le cose in chiaro e non ti sembra che sia aperto all’interpretazione. Altri chiedono di differire, quindi ascoltali.

Oroscopo 2 dicembre Branko: Pesci

Vuoi essere lì per un amico ma stai perdendo la pazienza con la sua ricerca di “trovare” se stesso. Chiedi se ci sono punti di riferimento riconoscibili più avanti.

Queste le previsioni di domani di Branko, consultate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.