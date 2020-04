Oroscopo Branko domani, 25 aprile 2020: le stelle in anteprima

Siamo pronti per indagare ancora una volta il cielo, in previsione della festa di Liberazione. Una volta viste quelle che sono le previsioni del giorno, con la mente siamo già proiettati al futuro: cosa ci aspetta per questo sabato? Chiediamolo a Branko e alle anticipazioni di domani, 25 aprile 2020. Come sempre, un oroscopo frutto della nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.



Nell’articolo che segue, l’oroscopo di Branko per domani, 25 aprile 2020 senza dimenticare le previsioni della settimana e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 aprile Branko: Ariete

La Luna promette buone notizie sulle tue finanze. Potresti diventare ricco o meno, ma nelle prossime settimane varrà la pena sicuramente di più di quanto non sia valsa negli ultimi mesi.

Oroscopo 25 aprile Branko: Toro

La fortuna è molto dalla tua parte in questo momento e puoi aspettarti che accadano alcune cose piuttosto piacevoli. Lascia che i tuoi sentimenti ti informino ma non lasciare che ti controllino. Sii razionale in tutto ciò che fai.

Oroscopo 25 aprile Branko: Gemelli

Non puoi continuare a scappare da un problema di qualche tipo. È giunto il momento di affrontare la questione una volta per tutte, anche se è emotivamente doloroso per te. È probabile che non sarà affatto traumatico come avevi temuto.

Oroscopo 25 aprile Branko: Cancro

Alcune persone credono che tu possa spazzare via fatti spiacevoli sotto il tappeto e dimenticarli, ma sai che riappariranno quando meno te lo aspetti, quindi affronta qualsiasi problema ti stia causando ansia e trovi modi creativi per risolverlo.

Aggiornamento ore 7.00