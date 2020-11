Oroscopo Branko domani, 29 novembre 2020: le previsioni in anteprima

Un caro saluto a voi, che aspettate già di sapere qualcosa in anteprima. Dopo l’ultimo oroscopo di Branko approfondiamo le previsioni di domani, 29 novembre 2020, con la nostra rielaborazione libera dalle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per domani, 29 novembre 2020 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 novembre Branko: Ariete

Ora che sei alla portata del desiderio del tuo cuore, ti chiedi se il tuo cuore fosse nel posto giusto. Finisci quello che hai iniziato e lo saprai per certo.

Oroscopo 29 novembre Branko: Toro

È vero che le persone non ti devono nulla, ma non sono neanche insensibili. Pretendi (invece di chiedere) e potresti arrivare da qualche parte.

Oroscopo 29 novembre Branko: Gemelli

Stai creando problemi senza problemi. Portati fuori per una corsa o una camminata veloce. L’esercizio fisico schiarisce la mente.

Oroscopo 29 novembre Branko: Cancro

Senti qualcuno che proviene da un periodo in cui eri coinvolto in una diversa linea di lavoro. È più di un viaggio lungo.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 29 novembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 novembre Branko: Leone

I tempi sono duri e i portafogli sono stretti, ma non devi mai smettere di perseguire i tuoi sogni, specialmente quando uno di loro paga profumatamente.

Oroscopo 29 novembre Branko: Vergine

Hai difficoltà a conquistare un cliente. Lascia stare per ora. Questa persona tornerà a gennaio.

Oroscopo 29 novembre Branko: Bilancia

Assumersi una responsabilità enorme non dovrebbe mai essere un compito ingrato. Controlla per vedere cosa ottieni prima di dire di sì.

Oroscopo 29 novembre Branko: Scorpione

Ora che sei pronto a fare sacrifici, sembra che i sacrifici potrebbero non essere la risposta. Aspetta fino al 30. Non vuoi fare nulla invano.

Aggiornamento ore 7,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 novembre Branko: Sagittario

È difficile accettare che gli amici (come i vestiti) possano passare di moda. Spostali in fondo all’armadio e dai una possibilità ai nuovi conoscenti.

Oroscopo 29 novembre Branko: Capricorno

Il mese non è stato facile, ma non c’è dubbio che ti abbia riconnesso alle cose che contano di più. Attingi a questa ispirazione per fare di meglio.

Oroscopo 29 novembre Branko: Acquario

Le finanze sono in ripresa. Non sei ancora fuori dal bosco, ma almeno puoi vedere la foresta per gli alberi.

Oroscopo 29 novembre Branko: Pesci

La congiunzione dei pianeti annuncia l’alba di una nuova era mentre l’ultimo ostacolo alla felicità si dissolve davanti ai tuoi occhi.

Aggiornamento ore 8,00

