Oroscopo Branko domani, 4 aprile 2020: anteprima di sabato

Oroscopo 4 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 aprile Branko: Leone

Venere regina delle relazioni emotive entra nel segno dei Gemelli: per te significherà trovare simpatia e splendore che ti contraddistinguono. Momento di progresso nello sviluppo!

Oroscopo 4 aprile Branko: Vergine

Venere raggiungerà una pericolosa posizione sovversiva. Chiunque abbia un datore di lavoro, un partner o un collega, in particolare una donna, dovrà fare attenzione.

Oroscopo 4 aprile Branko: Bilancia

Venere nei Gemelli formerà un bellissimo sentiero con il tuo segno, che durerà fino ad agosto. Tipicità e leggerezza, saranno combinate con un’incredibile abilità e determinazione, che ti renderanno più interessante del solito.

Oroscopo 4 aprile Branko: Scorpione

Si annuncia un’ondata di sensibilità che ti sorpasserà quando Venere raggiungerà il segno dei Gemelli. Il pianeta dell’amore toccherà i tuoi sensi naturali e ti stupirà soprattutto con magnetismo.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 aprile Branko: Sagittario

I tuoi sensi avranno una forza motrice aggiuntiva data da Venere nel segno dei Gemelli. Sarù un giorno in cui la passione e la collaborazione raggiungeranno le vette più alte.

Oroscopo 4 aprile Branko: Capricorno

La comparsa di Venere in Gemelli influenzerà tutta la tua vita quotidiana: troverai quel lato divertente che ha superato molta ansia. Coloro che vogliono fare un passo avanti o cercare un lavoro possono sfruttare l’influenza di Venere per fare il primo passo.

Oroscopo 4 aprile Branko: Acquario

La stella dell’amore nel segno dei Gemelli porterà un’ondata di energia positiva nella tua relazione. C’è un vero risveglio di sentimenti che influenzeranno sia le coppie a lungo termine che i single in cerca di un coniuge.

Oroscopo 4 aprile Branko: Pesci

Venere in Gemelli, come segno che raggiungeranno, renderà i Pesci più profondi e più perfetti, soprattutto leggeri e delicati. Ci saranno storie, specialmente quelle che non si sentono a proprio agio per un po ‘.

