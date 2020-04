Oroscopo domani Paolo Fox 4 aprile 2020: le stelle in anteprima

Hai superato molti giorni con grande difficoltà e ora puoi guardare il weekend più facilmente. Nel fine settimana, le cose andranno meglio e riguadagnerai l’energia e l’anima che hai perso di recente.

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile: Toro

Ti sentirai molto depresso. In effetti, sembra che ciò che fai non abbia alcun effetto se non quello di non servirti, e nessuno vuole darti saggezza. Non sarai colpevole? Devi prestare maggiore attenzione a ciò che dici.

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile: Gemelli

Venere segnerà l’inizio di una nuova, importante fase della tua vita con il transito. Questo passaggio porterà a progressi qualitativi nei rapporti con gli altri e all’approvazione di negoziati e progetti molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox, 4 aprile: Cancro

Sebbene le ultime giornate siano state molto difficili, le previsioni astrali per le prossime settimane sono rassicuranti. Saturno non sarà più in opposizione e ti darà una pausa. Infine, sarai in grado di osservare la tua situazione in modo più obiettivo.

