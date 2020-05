Oroscopo Branko oggi, 15 maggio 2020: pronostici dell’astrologo

Buongiorno a tutti voi, amici dell’oroscopo. Siamo oramai giunti alla perfetta metà del mese, tempo di bilanci e considerazioni. Ma tempo anche per sapere cosa succede in questa giornata, esattamente come con l’oroscopo di ieri. Domandiamo a Branko le previsioni di oggi, 15 maggio 2020, al solito frutto della rielaborazione nostra delle pubblicazioni di Branko online.



Vediamo allora l’oroscopo di Branko per oggi, 15 maggio 2020 e leggete anche l’oroscopo settimanale e quello mensile.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 maggio Branko: Ariete

Hai 3 giorni per siglare un accordo, impegnarti in una nuova impresa o accettare un’offerta competitiva. Potrebbe essere necessario pagare una penalità per la modifica improvvisa dei piani, ma ne vale la pena.

Oroscopo 15 maggio Branko: Toro

Le vostre preoccupazioni su una collaborazione saranno presto messe a tacere. In effetti sarai contento di aver resistito al tuo impulso di rinuncia.

Oroscopo 15 maggio Branko: Gemelli

Prenditi questo tempo in cui i rivali celebrano la loro fortuna per formulare un nuovo stratagemma. Puoi già vedere buchi nella loro vittoria.

Oroscopo 15 maggio Branko: Cancro

Gonfi il petto e sembri audace oggi perché l’audacia ti aiuterà a ottenere ciò che desideri. Successivamente puoi lasciarti crollare in un mucchio esausto.

Aggiornamento ore 7.00