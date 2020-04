Oroscopo Branko oggi, 23 aprile 2020: previsioni del giorno

Siamo pronti per una nuova giornata importante nel segno delle stelle. Un quadro astrologico tutto da analizzare e scoprire, per tutti i dodici segni dello zodiaco. Lo sveliamo grazie a Branko e le sue previsioni di oggi, 23 aprile 2020. Come sempre, quest’oroscopo è realizzato in sintesi libera dalle pubblicazioni di Branko online.



A seguire, l’oroscopo di Branko per oggi, 23 aprile 2020 con le differenze rispetto all’oroscopo di ierii. Approfittate inoltre delle altre previsioni, come quelle della settimanai e del mese di aprile.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 aprile Branko: Ariete

A lavoro, un collega amico può lodarti per il tuo consiglio. Le tue idee romantiche probabilmente piaceranno al partner.

Oroscopo 23 aprile Branko: Toro

Alcune opzioni finanziarie scelte da te probabilmente daranno buoni rendimenti. Alcuni di voi possono riprendere un regime di esercizi per tornare in forma. I superiori ti guarderanno con attenzione in una situazione professionale.

Oroscopo 23 aprile Branko: Gemelli

Le possibilità di ereditare una proprietà sembrano brillanti per alcuni. A lavoro, è probabile che tu possa eclissare gli altri. Quelli di umore romantico troveranno la giornata abbastanza appagante.

Oroscopo 23 aprile Branko: Cancro

Fai attenzione ad essere attirato in un affare di proprietà. La tua esibizione sul lavoro sarà lodata. Il partner può sentirsi sopraffatto dalla scelta del regalo.

Aggiornamento ore 7.00