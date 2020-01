Oroscopo Branko oggi 24 gennaio 2020: pronostici del giorno

Oroscopo 24 gennaio Branko: Cancro

Per tutta la mattina, ancora sotto pressione di Luna al Capricorno, ti esorto a guardare attentamente alle relazioni sociali. Il prossimo mese diventa prezioso per guardare in direzioni diverse.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Leone

La situazione sarebbe stata più difficile se non fosse per Marte, ma fai attenzione. Il problema non è il tuo business, le persone con cui lavori sono sempre le stesse e forse migliori che mai.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Vergine

Un momento eccezionale prima di mezzogiorno: idee, intuizioni, ampie iniziative. Adatto a lavoro, istruzione, successo. La giornata inizia con Luna, che è anche cruciale per la tua situazione domestica se hai cose vecchie da sistemare a casa.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Bilancia

L’azione concreta dà risultati eccezionali. Stiamo parlando di espansione qui, ma dipende dall’ambiente, ci sono le persone giuste con te? Saturno e Plutone, un passaggio stressante e fisicamente impegnativo per la famiglia.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Scorpione

Durante il fine settimana, alcune vecchie relazioni professionali (o qualcos’altro) lasciano cadere il sipario. La sera, Urano in Toro, influisce anche su altri rapporti stretti.

Oroscopo 24 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 gennaio Branko: Sagittario

Le stelle sono quasi pronte per una settimana complicata a causa della cattiva Venere, ma con impegno e pazienza otterrai un successo significativo nella tua professione. Questi sono, ovviamente, i risultati di anni di lavoro.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Capricorno

Se il mondo fosse stato governato dal Capricorno, le nostre vite sarebbero state tutt’altro che certe. Il cielo astrale è un rinascimento: la Luna che unisce Plutone e Saturno è un transito importante per proprietà, denaro, costruzione e demolizione di vecchie strutture.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Acquario

L’errore è sempre dietro l’angolo, ma solo chi fa sbaglia. Se un artista a modo tuo. Ma sei benvoluto sempre negli ambienti pubblici, negli incontri e per ispirare il futuro.

Oroscopo 24 gennaio Branko: Pesci

Un amore deve aspettare se non vinci il nemico Marte, devi essere paziente. Prima di andare nel mondo in cerca di successo e fortuna, devi sistemare un po ‘meglio la situazione, parliamo di famiglia.

Abbiamo appena analizzato l’oroscopo di oggi di Branko, ma per la giornata possiamo consultare anche l’oroscopo di Paolo Fox. Di quest’ultimo interessante leggere anche le previsioni di domani.

