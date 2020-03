Oroscopo Branko oggi, 3 marzo 2020: i pronostici del martedì

Oroscopo 3 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 marzo Branko: Leone

La prima settimana del mese non influisce sulla fiducia in se stessi: la stella dell’amore preserva la tua vita amorosa, non ti sentirai mai solo. Dopo, tuttavia, l’armonia sarà interrotta, forse con gelosia o differenze nel pensare.

Oroscopo 3 marzo Branko: Vergine

Non abbiate paura di decidere, puoi contare sulla fortuna. Se Marte ti rende nervoso, lascia che la tensione affondi. L’amore è un flusso di sfinimento, è uno stadio di livelli obbligatori, ma se il tuo piano è ben definito, se sei sicuro dei tuoi sentimenti, hai la vittoria in tasca.

Oroscopo 3 marzo Branko: Bilancia

La pressione dei principali pianeti illumina il meglio e il peggio della famiglia. Hai il diritto di pensare a te stesso, ma i problemi dei tuoi cari sono importanti e il tuo ruolo di mediatore ti guarirà dai problemi più difficili.

Oroscopo 3 marzo Branko: Scorpione

Ci sono problemi di chiusura che sono ancora irrisolti. L’ambiente in cui vivi ti offre l’opportunità di svilupparti professionalmente, in modo che tu possa trovare il lavoro per le tue esigenze.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 marzo Branko: Sagittario

Il cielo ti mette nel mezzo di alcuni eventi emozionanti, vuoi innamorarti se sei solo o riacquistare una relazione se sei una coppia. La salute e l’esercizio fisico ti aiutano, ad eccezione di alcune cadute durante l’intero mese.

Oroscopo 3 marzo Branko: Capricorno

Sarai in grado di mostrarti generoso e disponibile a chiunque chiederà aiuto e consigli. Pensa in grande, puoi realizzare un meraviglioso progetto di vita. Se ritieni di essere attratto da qualcosa, segui l’istinto, sarà una buona apertura.

Oroscopo 3 marzo Branko: Acquario

L’equinozio vede la luna come il tuo simbolo oltre i raggi del sole che facilitano la comunicazione, la scrittura e la tecnologia. Sul web sei fantastico, sei divertente, stai scambiando idee e c’è molta accettazione.

Oroscopo 3 marzo Branko: Pesci

Fino al 21 è un periodo importante per i contatti professionali, per ottenere nuovo supporto, soprattutto se fai un lavoro indipendente. Dal 17 in poi, le emozioni che saltano in avanti sono le migliori e lavorerai sodo per assicurarti che nascano strutture felici della relazione.

Questi erano i pronostici di oggi di Branko, e se non vi basta potete consultare anche la versione di Paolo Fox per la stessa giornata.

