Oroscopo Branko oggi, 6 aprile 2020: pronostici del giorno

Ricomincia la settimana e tutto è pronto per le nuove previsioni dal cielo: come al solito, non possiamo fare a meno di consultare un esperto come Branko e i suoi pronostici di oggi, 6 aprile 2020. Al solito su questo sito troverete una libera sintesi delle pubblicazioni di Branko sul web.



Ecco di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 6 aprile 2020 e vediamo le variazioni rispetto all’ultimo oroscopo, oltre alla possibilità di trovare online le previsioni della settimana e quelle del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 aprile Branko: Ariete

Aprile ti darà una dose piacevole di leggerezza e magnetismo. Insieme al brillante effetto di Venere nei Gemelli, oggi avrai un sorriso scritto sul tuo viso e chatterai con gli amici.

Oroscopo 6 aprile Branko: Toro

Non sarà il giorno migliore per te. Si consiglia di rilassarti con la tua famiglia, che è attualmente sola, per sviluppare un umore che è stato molto basso negli ultimi giorni.

Oroscopo 6 aprile Branko: Gemelli

Puoi finalmente celebrare l’arrivo di Venere, che segna l’inizio di una nuova fase della tua vita. Mentre gli eventi attuali ci obbligano a rimanere a casa, perché non approfittare per riposarsi?

Oroscopo 6 aprile Branko: Cancro

Il cielo ti offre di dedicare questa giornata alla gestione della tua proprietà, del patrimonio familiare e così via.

Aggiornamento ore 7.00