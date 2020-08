Oroscopo Branko oggi, 7 agosto 2020: le previsioni del giorno

Buona giornata a tutti i segni dello Zodiaco. Anche stavolta dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci interessiamo delle previsioni di oggi, 7 agosto 2020, con la nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per oggi, 7 agosto 2020 e poi osservate anche l’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 7 agosto Branko: Ariete

Potresti aiutare o ostacolare un risultato. Dipende interamente da te. Assicurati solo che le tue reazioni più personali non minino le tue intenzioni più nobili.

Oroscopo 7 agosto Branko: Toro

Un netto rifiuto diventa un “forse”. Mantieni il fascino e la persuasione e in breve tempo ti ritroverai con quel sì.

Oroscopo 7 agosto Branko: Gemelli

Il cielo ti fa l’argomento del gossip. Guarda quello che dici oggi perché può (e sarà) usato contro di te.

Oroscopo 7 agosto Branko: Cancro

Vengono alla luce informazioni che ti mettono in una situazione imbarazzante. Continua le tue attività come al solito finché non hai capito cosa vuoi fare.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 7 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 agosto Branko: Leone

Volevi aiutare un amico, ma sembra che quel favore creerà più problemi di quanto valga. Dagli un altro colpo e poi chiamalo un giorno.

Oroscopo 7 agosto Branko: Vergine

Una limitazione funziona in due modi. Da un lato ti tiene rinchiuso, ma impedisce anche ad altri di intromettersi nel tuo terreno. Potresti essere grato per il dopo oggi.

Oroscopo 7 agosto Branko: Bilancia

Qualcuno rifiuta un invito, motivo per cui ti verrà trasmesso. Forse un po ‘di lividi sull’ego, ma non c’è niente di sbagliato nell’accettare.

Oroscopo 7 agosto Branko: Scorpione

Sembra che invertirai una posizione che hai ricoperto per settimane. Anche se non vedi incoerenze, gli altri lo fanno, preparati a spiegarti.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 agosto Branko: Sagittario

Hai letto male i segnali? Rivedi rapidamente cosa ha portato a questo punto perché potresti dover tornare sui tuoi passi e velocemente!

Oroscopo 7 agosto Branko: Capricorno

Cavalcare sulle falde di qualcuno va bene per un po ‘ma stai arrivando al punto in cui dovrai saltare giù. Sii pronto per questo.

Oroscopo 7 agosto Branko: Acquario

Non c’è modo che tu possa continuare a fare quello che stai facendo senza pestare le dita dei piedi. Sii solo agile e veloce.

Oroscopo 7 agosto Branko: Pesci

Ti viene chiesto di fare qualcosa per una situazione problematica. Va bene se non hai una soluzione ora. Impegnati a trovarne una.

Queste le previsioni di oggi di Branko, potete adesso completare con le previsioni di Paolo Fox e quelle della redazione.