Oroscopo Branko oggi, 9 dicembre 2021: le previsioni del giorno

Oroscopo 9 dicembre Branko: Ariete

Non ti piace cedere il campo ma vedrai come questo ti farà guadagnare tempo prezioso. Preparati a usarlo a tuo vantaggio entro il 23.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Cancro

Oroscopo 9 dicembre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 dicembre Branko: Leone

Hai spinto le cose al limite e hai prevalso! Il tuo brillante successo è tutta la giustificazione di cui hai bisogno per fissare i critici. Oroscopo 9 dicembre Branko: Vergine

Puntare le i e incrociare le t non è mai stato così importante. Anche se sai di averlo già fatto, non guasta dare un’altra occhiata.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Bilancia

Molte cose brucianti sono state dette nella foga del momento. Sei naturalmente indulgente, ma l’altra parte potrebbe non essere altrettanto resiliente. Fai il check-in per vedere se sta bene. Oroscopo 9 dicembre Branko: Scorpione

Fai una concessione dell’ultimo minuto. È contro la tua natura rinunciare a qualcosa per niente, ma alla fine sarai meglio servito.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 dicembre Branko: Sagittario

Sarebbe facile far saltare le cose, ma in coscienza non si può. Sii coraggioso e scusati per un comportamento tutt’altro che eccezionale.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Capricorno

La matematica diventerà più confusa prima che diventi più chiara, ma continua a fare le somme. Stai cercando un caloroso ritorno dopo il 23.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Acquario

Non puoi agire nel vuoto. Hai bisogno della cooperazione e del supporto degli altri. Cerca dove i loro mezzi combaciano con i tuoi fini.

Oroscopo 9 dicembre Branko: Pesci

Sei stato portato in aiuto e ora quel tempo è passato. Se hai intenzione di continuare, devi rinegoziare i termini. Altrimenti vai avanti.

