Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana, da lunedì 27 gennaio 2020 a domenica 2 febbraio 2020. Il primo mese del nuovo anno sta per volgere al termine e Paolo Fox è pronto a fare un bilancio di come è andata, aprendo a questa settimana di transizione fra gennaio e febbraio con le sue previsioni.

Paolo Fox è uno degli astrologi più seguiti nel nostro Paese e fra le sue elaborazioni è interessante seguire anche l’oroscopo della settimana.

Vediamo allora cosa succederà nei prossimi 7 giorni, con l’oroscopo liberamente tratto dall’app Astri di Paolo Fox, senza tralasciare i consigli per oggi.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Tutto pian piano diventa più chiaro. Il problema è con le persone intorno a te perché non sono d’accordo. Il desiderio di amarti è tornato, potresti non essere accolto quanto vorresti, o molti problemi significano che non hai preso la giusta direzione nella coppia. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro È tempo di andare avanti e non mollare, specialmente se stai cercando un buon progetto o stai cercando un nuovo lavoro. Potresti ottenere cose che non c’erano in passato. Le stelle sono persino generose con le vostre emozioni. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Non ci sono molte notizie sul piano lavorativo questa settimana. I gemelli stanno ancora lottando per risolvere i problemi dell’anno scorso e non è sempre facile. Tutto sta per cambiare e chi cerca lavoro dovrebbe pensarci. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Vivi in ​​tempi di tensione creati dalla famiglia e dall’amore. La settimana afferma che le coppie possono mettersi alla prova e testare la loro relazione. Vivrai qualche incertezza e nervosismo sul posto di lavoro. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Questa settimana ti porta il potere dell’amore e la sensibilità che puoi avere nelle tue relazioni con gli altri per avere successo. Ora puoi avvicinarti alla persona che ami o amarla ancora di più. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Febbraio porterà novità nella tua vita lavorativa. La tua disponibilità a partecipare e le tue abilità determineranno la portata. L’opposizione di Venere mostra che non tutto è andato liscio nell’amore. Forse è amore, ma hai a che fare con situazioni pratiche e professionali.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Passioni ed emozioni possono ancora riscaldare la tua vita: sei interessato e sensibile. Evita le polemiche degli ultimi due giorni di gennaio. Devi gestire le tue finanze con saggezza e sei frustrato sul lavoro perché ci sono ritardi.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Per te, nel 2020, ci sono cambiamenti nel lavoro. Puoi cambiare il tuo ruolo, il tuo ufficio e i nuovi arrivati ​​possono ottenere buone notizie durante questo periodo. Dovresti cercare di migliorare il declino fisico. Le coppie dovranno affrontare un cambiamento che andrà bene per la loro unione.

Aggiornamento alle 8.00

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Questa settimana ti permetterà di provare una passione più forte. Rilasciati e vedrai che anche una semplice amicizia può essere qualcosa di più. Ricorda che venerdì e sabato, così come la seconda parte di febbraio, saranno molto importanti per l’amore.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Tutto dipende dalla tua età e dalle circostanze. I giovani in coppia possono pensare che il matrimonio sia importante per loro. Cerca solo di evitare la tensione causata da alcuni problemi economici.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Questa è una settimana che ti permetterà di gettare le basi per un futuro migliore grazie alle modifiche che puoi apportare. Presta sempre attenzione al tuo conto bancario. Febbraio sta arrivando per aiutarti con amore, ma non dimentichiamoci che sei stato stanco nelle ultime settimane.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Mercurio sarà presto sul tuo segno e ti porterà affermazioni importanti. La bella Venere ora potrebbe portare buone notizie in termini di emozioni. Se ciò non accade, è probabile che tu sia molto vulnerabile.

Aggiornamento ore 09.00