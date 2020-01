Oroscopo di domani Paolo Fox 21 gennaio 2020. Consigli dalle stelle

Pronto anche per questo lunedì l’oroscopo di Paolo Fox per il 21 gennaio 2020. Come ogni inizio di settimana Paolo Fox offre le sue previsioni per la giornata di domani, in base a come cambierà il cielo in 24 ore. La sua esperienza viene diffusa come al solito in televisione, in radio, e sui giornali cartacei o online.

Paolo Fox, oroscopo 21 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Ariete

È bene ribadire che i litigi sono assolutamente da evitare adesso, il cielo è abbastanza chiaro da questo punto di vista, sei davvero preda del nervosismo. Vorresti fare, dire, cambiare ma devi soltanto aspettare. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Toro

Sei ancora a terra fisicamente, la Luna ci mette davvero del suo per farti sentire scarico. Inutile forzare la mano, meglio aspettare che il cielo sia più favorevole per te. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Gemelli

Venere contro non vuol dire rottura in amore, anche se sembra quasi che tu ti voglia togliere un peso. Sicuramente ci sarà qualcosa da definire, da chiarire, perché la giornata non è certamente serena. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Cancro

Sei a metà fra il senso di tranquillità dato dalla Luna e da Venere e le preoccupazioni pregresse che ancora non vanno via. Sii cauto il più possibile davanti a situazioni che non comprendi appieno. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 21 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Leone

Vivi ancora gli strascichi di un brutto litigio, nel quale sei uscito un po’ malconcio. Servirà un po’ di tempo, ma ritroverai la tranquillità di cui hai bisogno, in particolare per le relazioni affettive. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Vergine

La Luna sorride e rende facili i legami e le relazioni, ma occhio a non perdere davvero la testa per qualcuno. Questo perché è facile che diventi un interesse piuttosto a senso unico. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Bilancia

Adesso il tuo rapporto non ti convince come prima, devi cercare di capire se ha davvero senso continuare. Si tratta di qualcosa di inevitabile, perché la primavera sarà il tuo spartiacque. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Scorpione

Negli ultimi tempi hai dato tutto, per cui devi approfittare di ogni momento buono per riposare. Le stelle sono abbastanza buone, ma in amore potrebbe nascere qualche incomprensione. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 21 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Sagittario

Potrebbe esserci una situazione complicata dal punto di vista sentimentale, e in questa fase è importante non prendere decisioni di impulso. Venere infatti transita in maniera negativa e complica tutti i rapporti. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Capricorno

Puoi davvero star tranquillo per i prossimi giorni, che vedranno il Capricorno in grande smalto. Forse di perdi eccessivamente in rapporti amorosi sbagliati, complicati, non perdere tempo. Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Acquario Sembri aver perso un po’ la bussola, i riferimenti, qualcosa che è iniziato con qualche problema di salute ad inizio weekend. Occhio agli impegni professionali, perché il troppo stress ha delle conseguenze.

Oroscopo Paolo Fox 21 gennaio 2020: Pesci

I sentimenti sono qualcosa di importante, non bisogna simulare di provare qualcosa soltanto per compiacere gli altri. Sul piano amoroso, dunque, c’è confusione, cercare di riflettere bene sui passi da fare.

