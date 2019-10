Oroscopo domani Paolo Fox, 31 ottobre 2019. Le previsioni di halloween

Non tutti progetti avviati in passato stanno andando a gonfie vele. Però arriva un periodo in cui si potrà prendere coscienza di quello che è necessario fare per migliorare. Nuove strategie. In amore e nel lavoro c’è chi ha fatto passi avanti ma non è del tutto convinto di quello che sta facendo. Questa situazione di grande confusione ha creato problemi ma anche in questo caso bisogna ricordare che da venerdi può arrivare qualcosa di nuovo e di positivo, specialmente per la vita sentimentale. Annuncio un fine settimana particolare. Le coppie che hanno avuto problemi in amore devono stare attente a non ripetere sempre le stesse cose.

Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre 2019: Toro