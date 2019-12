Oroscopo Branko oggi 19 dicembre 2019: cosa suggerisce l’astrologo

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 19 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di ieri.

Oroscopo 19 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 dicembre Branko: Ariete

Il meglio è atteso domani, ma ancora protetto da un mese razionale e delizioso, perfetto per discutere di affari, banche. Mercurio, che è conveniente per la negoziazione, può renderti scettico su un suggerimento, ma potrebbe essere un’opportunità. Oroscopo 19 dicembre Branko: Toro

Non lasciarti distrarre dalla tua famiglia o dal tuo amore, questo mese è un momento comodo per lavorare. Occhio ai risparmi e presta attenzione al tuo amore. L’inizio dell’inverno con Venere negativa sarà un problema da affrontare. Oroscopo 19 dicembre Branko: Gemelli L’impatto sulle questioni finanziarie è ancora instabile, prevediamo che entrerà in vigore l’ultimo trimestre. La mancanza di chiarezza è dovuta a Mercurio, analizza i tuoi desideri d’amore. Domani inizia Venere in Acquario, amore. Oroscopo 19 dicembre Branko: Cancro Presta attenzione alle cose importanti. La mattinata è ancora sotto la protezione della Luna, perfetta per controllare domande scritte e discussioni orali. Saturno è un giudice duro ma giusto, non puoi perdere se dici la verità.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 19 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 19 dicembre Branko: Leone La situazione professionale è ai massimi livelli, un’area pratica supportata da quattro pianeti. Puoi interrompere alcune relazioni, chiudere o aprire una partnership e fornire una protezione economica significativa. Oroscopo 19 dicembre Branko: Vergine Fai in modo che l’amore ti raggiunga, Venere vuole vederti felice. Oggi il transito termina al Capricorno, domani sarai dolce, sempre positivo, ma più interessato al lavoro e alla salute che a qualsiasi cosa di cuore. Oroscopo 19 dicembre Branko: Bilancia Le benedizioni dell’ultimo mese del 2019 sono l’ottima forma con Venere. Sapere che riceverai le benedizioni delle tue stelle a Natale e Capodanno ti riempie di gioia e speranza. Oroscopo 19 dicembre Branko: Scorpione Quali qualità hai in ogni settore? Coraggio, fama, spirito decisionale, autocontrollo. La giornata è sotto la protezione del pianeta marziano, che apre le nuove opportunità di carriera con Saturno e aiuta a costruire relazioni.

Oroscopo 19 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 19 dicembre Branko: Sagittario Alcuni problemi di salute per la Luna, anche influenzando il tuo umore, fanno sparire il tuo noto ottimismo in poche ore. Ma poi la Luna si posiziona sulla Bilancia, ravviva incontri e relazioni e Mercurio risveglia il desiderio di vita pubblica, il desiderio di essere elegante. Oroscopo 19 dicembre Branko: Capricorno Ok nel settore bancario, mercati finanziari, mercati azionari e così via. Abbiamo atteso a lungo la grande attenzione delle stelle. Oggi nel cielo, Saturno è in contatto diretto con Marte, Giove e Urano, ed è molto chiaro con Luna, l’ultimo quarto. Oroscopo 19 dicembre Branko: Acquario Effetti ben bilanciati, Marte nel campo del successo oggi è molto attivo e confortevole, perché ti stancherai ma sarai soddisfatto. Luna passa da Vergine e Bilancia e domani ti sveglierai bene. Oroscopo 19 dicembre Branko: Pesci Con Vergine e la Luna, sentirai sollievo dalle problematiche degli ultimi tempi. Sentimenti in arrivo con grandi sorprese.

Aggiornamento ore 9.30