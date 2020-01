Oroscopo Branko oggi 17 gennaio 2020: i consigli per venerdì 17

Oroscopo 17 gennaio Branko: Cancro

L’ultimo quarto della Luna è anche l’ultimo atto di un lunghissimo periodo, circa sei mesi, in cui non avete avuto un punto fermo, pieni di alti e bassi. Mercurio piano piano aprirà qualche nuova porta.

Oroscopo 17 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 gennaio Branko: Leone

Questa mattina è propizia per dare una sistemata a questioni di natura burocratica. In generale la giornata gode della protezione astrale dal punto di vista economico.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Vergine

Tutto si sta configurando per aiutarvi a chiudere con il passato e voltare pagina. Apritevi alle nuove conoscenze e date sfogo alle vostre idee. Quello che vi arresterà, un po di stanchezza.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Bilancia

Per voi non vale la paura del venerdì 17 perché sarà un giorno davvero bello per la Bilancia. Non parliamo dell’amore, che sonnecchia, ma in particolare delle occasioni lavorative e gratificazioni.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Scorpione

Quello che l’anno scorso è tramontato probabilmente era destinato a fallire, inutile rimuginare. Dovete invece aprirvi alla novità e ai nuovi progetti, non curatevi dei fastidi provocati da Mercurio.

Oroscopo 17 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 gennaio Branko: Sagittario

Quando le stelle aiutano è facile anche scrivere l’oroscopo, Sagittario, e per te il fine settimana sarà davvero ottimo dal punto di vista economico. Sbrigate dal vivo tutte le questioni lavorative, sarà meglio.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Capricorno

L’ultimo quarto lunare in Bilancia presuppone grande aiuto nel lavoro, ma questo non significa che raggiungerete l’obiettivo a occhi chiusi. È un incentivo a ottenere gradi riscontri, se vi impegnerete.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Acquario

La Luna consente di affidarsi senza remore agli impegni e le prospettive di guadagno, le occasioni di affari. Poi passerà in Scorpione e questo va meno bene, con un po’ di tensioni e nervosismi.

Oroscopo 17 gennaio Branko: Pesci

Il fine settimana deve essere sfruttato per riposarsi e restare un attimo con se stessi. Probabilmente di recente siete riusciti ad avere un’intuizione sul lavoro, perseguitela perché la strada è quella giusta.

Questo era l’oroscopo del giorno di Branko, ma per altre opinioni potete leggere le previsioni odierne di Paolo Fox e i suoi pronostici per domani.

