Oroscopo oggi Paolo Fox 26 marzo 2020: le previsioni del giorno

Eccoci arrivati a giovedì, la giornata consacrata a Giove, il più grande pianeta del sistema Solare. Avrà un suo ruolo in questa giornata, o saranno altri i pianeti protagonisti del cielo? Lo scopriamo con le previsioni di Paolo Fox per oggi, 26 marzo 2020.

Anche in questo caso, i pronostici di Paolo Fox sono a disposizione per un confronto con il suo ultimo oroscopo sempre frutto delle nostre sintesi dall’app Astri. Non dimentichiamo poi gli altri oroscopi come quello di marzo e della settimana.

Paolo Fox, oroscopo 26 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Ariete

L’oroscopo ti invita a continuare i tuoi propositi il ​​più possibile. In questi giorni, nonostante le restrizioni, è importante non smettere di muoversi. Fiorirai di nuovo, fatto che ti coprirà nei prossimi mesi. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Toro Occhio ai soldi. Durante questo periodo, vuoi incontrare nuove persone e circondarti di nuovi amici. Non lasciare che la situazione attuale si frapponga: perché non creare nuove relazioni sui social media? Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Gemelli Ti sentirai stanco per gran parte della giornata. Il sonno, forse a nessuno importa, ti accompagnerà nelle prossime ore. Non discutere, specialmente la sera. Oroscopo Paolo Fox, 26 marzo: Cancro Le emozioni contrastanti ti infastidiscono. Da un lato vuoi essere solo, d’altra parte vuoi nuovi amici. Cerca di lasciar andare il passato e di aprire nuove esperienze e sentimenti senza paura. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 26 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Leone

Cerca di rimanere calmo, soprattutto se hai qualcuno che esita troppo di fronte a te. Non essere timido, perché la prossima stagione ha tante sorprese. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Vergine

Guardati attentamente dalla conversazione di famiglia! L’oroscopo consiglia di essere cauti e giocare a viso aperto. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Bilancia

Il viaggio di Saturno avrà un impatto positivo sul tuo ambiente. Forse qualcuno vedrà un’improvvisa conferma di una storia che è cresciuta negli ultimi giorni. Solo le persone giuste possono fare affidamento su questo momento per fare un’introduzione interessante. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Scorpione

Notizie importanti che l’amore da tanto aspetta. Alcune persone nate in Scorpione vogliono essere tagliate fuori dalla relazione. Non essere sorpreso, perché questo periodo porterà a cambiamenti radicali sia nell’amore che nel lavoro. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 26 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Sagittario

Venere inizia il suo tragitto e solleva i tuoi dubbi su alcune relazioni. Sentirai un grande bisogno di confrontarti con gli altri per chiarire alcuni problemi. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Capricorno

Venere continua a supportarti e puoi esplorare nuove opportunità per l’amore. Anche i sopravvissuti alla crisi possono ancora fare affidamento sul supporto dei pianeti per iniziare una nuova storia. Non cadere nella trappola del pensiero infelice. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo: Acquario Approfitta delle sfide del momento per essere aperto e non intrappolato. L’oroscopo ti invita a sbarazzarti di qualcosa di sbagliato. Anche se inizi una conversazione, continua. Oroscopo Paolo Fox 26 marzo 2020: Pesci

Alcuni di voi potrebbero avere molte conversazioni con il proprio partner, ma vi sentirete ancora più forti di prima. Questo è un buon segno: significa che alla fine uscirai da un tempo molto lungo e difficile.

Abbiamo visto l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Nella sezione dedicata troverete poi altre previsioni, come l’oroscopo di Branko e quello di Italia Sera.

Aggiornamento ore 8.00