Oroscopo oggi Paolo Fox 27 marzo 2020: consigli del giorno

Sarai tra le nuvole. I giorni sono occupati e tu sei ancora pieno di cose da fare, ma devi prestare attenzione alle regole, specialmente nei fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo: Toro

I prossimi giorni saranno molto difficili per comunicare e puoi discuterne con tutti quelli che ti circondano. Ma non essere confuso. Stai entrando in una fase molto buona che si concluderà in estate. Venere proteggerà e sosterrà tutte le relazioni che inizieranno nei prossimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox 27 marzo: Gemelli

Tra pochi giorni, Venere arriverà nel segno che significa un grande amore e affetto per la famiglia. Le speranze sono buone notizie nel prossimo futuro.

Oroscopo Paolo Fox, 27 marzo: Cancro

Se devi fare qualcosa che non ti piace, non essere arrabbiato. A causa delle nostre limitazioni, qualcuno potrebbe voler riconsiderare una relazione romantica.

Aggiornamento ore 6.00