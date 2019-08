Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Paolo Fox di questa giornata, mercoledì 14 agosto 2019. Le previsioni di ogni segno zodiacale per la giornata di oggi, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 13 agosto 2019.

Paolo Fox, oroscopo 14 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Ariete

Molti i pianeti che favoriscono questo segno zodiacale, quindi potreste avere una marcia in più. Unica accortezza: evitate le troppe spese, tenete sotto controllo le uscite. Riguardo i sentimenti, cambi idea facilmente.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Toro

Non una grande giornata. Vuoi e cerchi tranquillità, in questi giorni è meglio stare alla larga da problemi e complicazioni. Attenzione a quello che dici.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: GemelliLe cose non sono rosee nel lavoro, o forse perché ci sono dei problemi che prima o poi andranno affrontati, ma che ora vuoi evitare, rimandando le soluzioni. Hai bisogno di ricaricare le batterie, di rilassarti un po’. Va molto meglio in amore: i sentimenti sono favoriti, sia per chi ha una storia consolidata, sia per i nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Cancro

Qualche malumore per il lavoor, ma l’amore, la famiglia, le amicizie possono essere una valida rete per superare lo stato di malessere che ti crea questa situazione. Andrà meglio nel fine settimana, ma metti in conto che potrebbero esserci dei cambiamenti radicali entro la fine dell’anno. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 14 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Leone

Cercare di non esagerare e di evitare le situazioni stressanti e stancanti. Usate prudenza in tutto quello che fate oggi e domani, sia a livello fisico che emotivo, perché anche in amore è il caso di fare attenzione, visto che ci sono ancora delle piccole tensioni in atto.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Vergine

Non sei soddisfatto in questo periodo, forse pensi che i tuoi sforzi non siano apprezzati e considerati nella giusta maniera e questo ti fa chiudere in te stesso, facendoti magari sfuggire delle buone occasioni. Oggi e domani stelle a favore anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Bilancia

In amore grandi possibilità di recepero. L’unico aspetto non troppo positivo è quello finanziario: il consiglio è di non esagerare con le spese. Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Scorpione

Il morale è un po’ sotto i tacchi, hai pigrizia o vorresti fare cose che non puoi fare. C’è un po’ di insofferenza e agitazione anche per quanto riguarda i sentimenti. Cerca di evitare le situazioni stressanti.

Aggiornamento ore 10.00

Paolo Fox, oroscopo 14 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Sagittario

Vi sentite esuberanti, ma cercate di non esagerare, specie in amore, nel senso che, se ti senti annoiato, meglio non cercare distrazioni altrove, perché potresti pagare un prezzo molto alto per questo errore.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Capricorno

Attenzione alle spese: anche se in vacanza è normale spendere di più, cercate di tenere sotto controllo i conti. Dovete invece “dare di più” in amore: cercate di essere più presenti, più affettuosi, più passionali, ovviamente se siete sicuri della storia che state vivendo. Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Acquario C’è un clima nervoso, forse a causa di qualcosa rimasto in sospeso o di problemi non ancora risolti. Cercate di essere cauti, di non essere precipitosi e di non agitarvi troppo. Serve ancora un po’ di attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2019: Pesci

Tutto va a gonfie vele, sia che tu sia al lavoro, sia che ti stia godendo le meritate vacanze. Se ci sono questioni sospese in ambito professionale non è il momento giusto per discuterne, rimanda tutto al prossimo mese. Probabilmente ci saranno dei cambiamenti.

Aggiornamento ore 12.00