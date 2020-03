Oroscopo Paolo Fox di oggi, 17 marzo 2020: le previsioni della giornata

L’opposizione alla luna può scuoterti più del solito. Il cielo incoraggia un po ‘di cautela e non entrare in una conversazione familiare. Presto la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo: Toro

La prossima settimana sarà molto vivace. Potete guardare il piano, ma attendendo qualche battute d’arresto, da Saturno, che è inadeguato da marzo.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo: Gemelli

Alcune coppie possono provare tensione emotiva. Il cielo ti sta garantendo: se ne sono andati, è solo un momento. Usa velocità basse in questi giorni per pensare ai tuoi piani futuri.

Oroscopo Paolo Fox, 17 marzo: Cancro

Fai attenzione a non esagerare, perché possiamo sentire lo stress dei tempi fragili in cui viviamo. In questi giorni non facili, prenditi il ​​tempo per dimostrare la tua relazione.

