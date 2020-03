Oroscopo Paolo Fox di oggi, 19 marzo 2020: le stelle del giorno

Il nostro satellite non ti aiuta davvero in questi giorni. Sentirsi tesi e lenti, è stata rivelata tutta la fatica degli ultimi mesi. Vi esorto ad approfittare di questo momento. Coloro che si trovano in una situazione difficile possono sentirsi irrequieti: rinasceranno nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo: Toro

Il Toro può gestire le emozioni anche nelle situazioni più difficili. Mentre persistono eventi esterni, hai molta energia ed è il momento migliore per guidare gli altri.

Oroscopo Paolo Fox 19 marzo: Gemelli

Anche per te questo periodo è molto difficile. Ma a partire dal 22 marzo, Saturno ti darà un respiro. Chi è in attesa di una risposta sarà già in grado di trovarla nella prima settimana di aprile. Concentrati sulle tue relazioni con gli altri: non perdere il tuo dovere.

Oroscopo Paolo Fox, 19 marzo: Cancro

Vivi forte in questi giorni. La situazione stressante è già stata contrassegnata dalle difficoltà nel trattare con gli altri. Alcuni di coloro che hanno appena avviato un’attività potrebbero ora considerare di cambiare.

