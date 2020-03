Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 marzo 2020: le stelle del giorno

Tutti pronti con il naso all’insù per farci dire da stelle e pianeti come comportarci in questa giornata, e cosa aspettarci. Oppure, testa in giù su smartphone o pc per leggere le previsioni di Paolo Fox per oggi, 18 marzo 2020.

Paolo Fox, oroscopo 18 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Ariete

Esiste una forma di opposizione che è piena di incertezza in questi giorni. Ponetevi mille domande sul lavoro e sul vostro partner. Gli astri ci danno la pace nonostante i nostri tempi difficili. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Toro Giove ti dà il potere e non ti arrendi. Anche se a volte può essere difficile, hai ancora l’energia per andare avanti. Seguilo, perché le risposte arriveranno presto. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Gemelli A questo punto, decidi tu cosa continuare e cosa non fare. A metà aprile è importante preparare un parere adeguato sull’argomento. Oroscopo Paolo Fox, 18 marzo: Cancro Vale la pena perseguire il progetto? Saturno sarà lì presto per supportarti! Stai vivendo molta tensione all’esterno e questo è ciò che ti preoccupa di più. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 18 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Leone

Durante questo periodo, la famiglia può sperimentare una grande tensione nel vivere insieme. Devi stare molto attento con il tuo partner. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Vergine

Il tuo atteggiamento logico e costruttivo ti aiuterà a gestire i tuoi eventi attuali in modo chiaro ed efficace. Questa è l’abilità che stai cercando di proteggere. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Bilancia

In questi giorni, potresti essere preoccupato per alcuni dei cattivi trattamenti che potresti aver ricevuto da qualcun altro, forse pensi che qualcuno sia arrabbiato. Cerca di non lasciare indietro i tuoi sentimenti. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Scorpione

Alcuni di voi stanno valutando se continuare o meno con un progetto. L’oroscopo ti dice che devi fare delle scelte difficili sulla tua vita personale alla fine di aprile. Devi avere a che fare con relazioni che meritano di essere coltivate e altre che saranno chiuse.

Paolo Fox, oroscopo 18 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Sagittario

Di tanto in tanto puoi provare a disconnetterti dalla realtà dell’ambiente. Devi sforzarti di vedere un futuro luminoso per te stesso e sai come farlo. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Capricorno

I nati in Capricorno sono in grado di riprendersi nonostante i maggiori ostacoli. Non lo farai spesso, ma troverai sicuramente la forza di aiutare gli altri. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Acquario Questo momento difficile ti costringe a decidere cosa vuoi veramente per il tuo futuro per quando gli eventi verranno risolti. Oroscopo Paolo Fox 18 marzo 2020: Pesci

Devi valutare la tua relazione come partner, perché avrai opzioni, sia internamente che esternamente, da aprile. Mantieni la relazione attiva e completa.

