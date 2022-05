Oroscopo Paolo Fox domani, 11 maggio 2022: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo per lo studio dei pronostici di Paolo Fox di domani, 11 maggio 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate poi i pronostici della settimana.

Paolo Fox, Oroscopo 11 maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Ariete

Non è il momento di tracciare una linea sulla sabbia. Non quando il problema di qualcuno sta per diventare tuo. Sii proattivo e aiuta questa persona.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Toro

Questo potrebbe essere un giorno irascibile. Pesare parole e azioni con attenzione. Non vuoi scatenare una tempesta di polemiche.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Gemelli

Parla a cuore aperto con una persona cara. Non sei mai stato un fan delle lezioni, quindi perché ti aspetteresti che lo fosse questa persona?

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Cancro

Non hai fatto una mossa sbagliata. Hai appena scelto una situazione che richiederà più tempo del previsto per risolversi. Non preoccuparti. Porterà stabilità duratura.

Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, Oroscopo 11 maggio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Leone

Un rivale ruba tutto il tuono. Ma invece di sentirti messo in ombra, studia ciò che questa persona fa bene. Presto sbloccherai il segreto del successo.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Vergine

Il modo migliore per risolvere un malinteso è vagliare tutti i fatti. Presto vedrai una montagna tornare a un cumulo di talpe.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Bilancia

Ti piacciono le cose aperte, ma questo potrebbe far scivolare la tua preda tra le dita. Concludi l’affare finché puoi.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Scorpione

Tu e un collega condividete il merito, ma ciò non significa che sarete riconosciuti allo stesso modo.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, Oroscopo 11 maggio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Sagittario

Qualcuno ha frainteso selvaggiamente quello che avevi da dire. Se sei veloce, puoi contenere il danno prima che diventi serio.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Capricorno

Esiste una cosa come avere ragione ma al momento sbagliato. Consiglia a un collega di presentare un argomento incendiario fino a quando le persone non sono dell’umore giusto per ascoltarlo.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Acquario

Sei inondato di offerte e inviti competitivi. Ma mantieni gli impegni che hai già preso. Questi sono quelli che vale la pena tenere.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio: Pesci

Non essere così altruista da finire per regalare il negozio. Esiste una cosa come essere generosi fino alla colpa.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, considerate le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 9.00