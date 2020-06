Oroscopo Paolo Fox domani, 13 giugno 2020: previsioni in anteprima

Sei più influente di quello che sai, e c’è motivo di essere consapevole di come gli altri ti stanno vivendo. C’è un potere intrinseco in ciò che dici, in come ti comporti e persino nelle tue dichiarazioni casuali.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno: Acquario

Gli stati dell’essere sono difficili. Sai quando sei nella zona, ma non sei del tutto sicuro di come arrivarci. Vale la pena capirlo, poiché la tua produzione triplica quando sei in quello stato d’animo.

Oroscopo Paolo Fox 13 giugno 2020: Pesci

La maggior parte delle persone non cerca una torcia nel sole di mezzogiorno, ma è proprio il momento migliore per trovarne una e prepararla per l’ora della sera della necessità.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, possibile consultare le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.