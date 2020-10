Oroscopo Paolo Fox domani, 13 ottobre 2020: le previsioni in anteprima

I tuoi sguardi da venire qui sono irresistibili. Metti gli occhi sullo scapolo più desiderabile nella stanza e guardalo sciogliersi.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre: Gemelli

Non è la tua immaginazione. Stai davvero facendo girare la testa a qualcuno. Fai solo attenzione alle strisce pedonali.

Oroscopo Paolo Fox, 13 ottobre: Cancro

Mettere in discussione le convinzioni non significa che sei un piantagrane. Significa che non prendi le cose al valore nominale. È una forza, non una debolezza.

Aggiornamento ore 7.00