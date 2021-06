Oroscopo Paolo Fox domani, 23 giugno 2021: le previsioni in anteprima

Il tuo impegno risoluto per portare a termine il lavoro è assolutamente necessario ora. La gente è così preoccupata di coprirsi il sedere che non si fa niente.

Dovrai rinnegare alcuni impegni per ottenere ciò che vuoi. Non è qualcosa che prendi alla leggera, ma non aspettarti che gli altri lo capiscano.

Oroscopo Paolo Fox 23 giugno: Gemelli

Le prospettive sembrano incoraggianti anche se i termini restano vaghi. Dormiresti meglio la notte se potessi definire i dettagli, ma per ora devi solo prendere le cose sulla fede. Oroscopo Paolo Fox, 23 giugno: Cancro