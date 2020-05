Oroscopo Paolo Fox domani, 6 maggio 2020: le anticipazioni dell’astrologo

Siamo pronti a mettere sotto torchio le stelle, ancora una volta, per trarne consiglio e indicazioni per la prossima giornata. Archiviate le previsioni del giorno, andiamo subito a scoprire le previsioni di Paolo Fox per oggi, 5 maggio 2020.

Al solito l’oroscopo di Paolo Fox realizzato in reinterpretazione libera a partire dall’app Astri. Vi ricordiamo che sono disponibili, inoltre, le previsioni di maggio e della settimana.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio: Ariete

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio: Leone



Le cose grandi non sono grandi come pensi. O almeno non sono così rilevanti per la tua vita in questo momento. Vivrai in apprezzamento della normalità, in quanto le piccole cose sono in realtà un dono piuttosto considerevole.

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio: Bilancia