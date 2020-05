Oroscopo Branko domani, 6 maggio 2020: previsioni in anteprima

Oroscopo 6 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 maggio Branko: Leone

Se ti ritrovi a litigare con qualcuno che è chiaramente meglio informato di te, allora trova una via d’uscita prima di prendere in giro te stesso. Potresti avere forti convinzioni, ma come potranno resistere di fronte ai fatti?

Oroscopo 6 maggio Branko: Vergine

Non sei mai stato il tipo da cedere alle intimidazioni e va bene perché mentre la luna piena si avvicina potresti scoprire che alcune persone iniziano a buttare il loro peso in giro. Lascia che dicano quello che vogliono dire, poi sorridi e vai via.

Oroscopo 6 maggio Branko: Bilancia

Se vieni troppo forte o fai troppe lamentele nei prossimi due o tre giorni potresti rivolgerti contro persone importanti, il che a sua volta potrebbe danneggiare il tuo potere di guadagno. Sì, possono essere un dolore, ma imparano a sopportarli.

Oroscopo 6 maggio Branko: Scorpione

Qualcosa che inizia in modo semplice potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più complicato, quindi mantieni la testa fresca e, soprattutto, tieni gli occhi e le orecchie aperti. Potresti trovarti a dover aiutare persone che non sono così informate come te.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 maggio Branko: Sagittario

Potresti essere in grado di vedere il lato divertente di quello che sta succedendo, ma non tutti condividono il tuo insolito senso dell’umorismo, quindi non essere sorpreso se ottieni un aspetto meno che positivo quando ridi ad alta voce. Alcune persone non riescono proprio a scherzare.

Oroscopo 6 maggio Branko: Capricorno

Non devi lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te, perché una volta che inizi su quella strada potresti non essere in grado di tornare indietro. Non importa quanto possa essere sconvolgente una scena, devi forzarti a guardarla in modo spassionato e logico.

Oroscopo 6 maggio Branko: Acquario

Concediti una pausa. Non devi essere sempre in viaggio. Allontanati dal caos che si sta svolgendo intorno a te e sii solo uno spettatore per un po ‘. Se non altro avrai un miglior senso della prospettiva rispetto alla maggior parte delle persone.

Oroscopo 6 maggio Branko: Pesci

È molto probabile che il tuo passato ti raggiungerà nei prossimi giorni, ma la buona notizia è che non ti causerà troppo imbarazzo. Amici e persone care hanno cose molto più importanti di cui preoccuparsi rispetto alle vostre piccole indiscrezioni.

