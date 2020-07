Oroscopo Paolo Fox oggi, 15 luglio 2020: la giornata secondo l’astrologo

Le tue idee sul fronte finanziario potrebbero non essere valide al cento per cento, quindi prendi una seconda opinione. Dovrai essere più attento a ciò che sta accadendo intorno a te sul fronte professionale.

Optare per una dieta equilibrata sarà un passo nella giusta direzione per mantenersi in forma ed energico. Rimarrai totalmente in controllo di una situazione che potrebbe sorgere sul fronte interno.

Oroscopo Paolo Fox 15 luglio: Gemelli

Controllare la solidità meccanica del veicolo prima di intraprendere un lungo viaggio. L’acquisto di un oggetto importante in cambio di qualcosa di vecchio non può essere escluso per alcuni.

Oroscopo Paolo Fox, 15 luglio: Cancro

Finanziariamente, rimarrai in salute. Hai le tue opinioni e gli altri hanno le loro, quindi rispettalo. L’esercizio fisico regolare nel tuo regime di fitness ti manterrà pieno di energia. C’è qualcuno in famiglia che potrebbe non vederti.

Aggiornamento ore 6.00