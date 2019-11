Oroscopo Paolo Fox oggi 21 Novembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 21 novembre 2019?

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 20 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 21 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Ariete

Continua, per Paolo Fox, la corsa verso un giovedi che riesca a sbrinare la nebbia delle vostre indecisioni: non tutto è da risolvere oggi, ma Marte non e’ piu’ opposto. Non stancatevi troppo, ma provateci. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox la Luna vi incoraggia a “recuperare”. Cosa? Tempo perso, rapporti, noie lavorative. Restando al solito problema di soldi sarebbe opportuno rivolgersi agli specialisti del settore. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox’ oggi stanchezza e distrazione vi tartassano. Ma si avvicina Dicembre che può rappresentare una svolta positiva da ogni punto di vista. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Cancro

Per Fox se venite da un “distacco voluto dal destino” è il momento di iniziare a pensare in positivo poiché il quadro astrale sembra suggerisca la “ricerca di affetti e stabilita’.” Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 21 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Leone

Per Paolo Fox siete alla ricerca di soldi. Per voi il pensiero dell’equilibrio finanziario è un pensiero dominante. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Vergine

Secondo Fox avete già superato fin troppo sul piano dello stress. Siete stanchi e avete ragione. L’astrologo le chiama “prove del destino”. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox è caratterizzato da profonde riflessioni sul rapporto sentimentale che vi porta a pretendere dei forti segnali di una maggior disponibilità. Non sempre è possibile. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Scorpione

Le rogne d’amore, per chi sta cercando di farsi “coinvolgere un po’ meno” sono il vostro tallone di Achille. Afferma Fox: non è l’amore a mancare, ma le pressioni esterne che creano parecchi problemi. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 21 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox è il nervosismo potrebbe dominarvi oggi. Evitate di “prendere di petto le cose”: Fox, chiede di pensare che non ci sono “problemi irrisolvibili”. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox porta all’idea di poter apporre delle sostanziali modifiche, che anche nei mesi vi contraddistingueranno specie nella relazione. Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Acquario Secondo Fox questo finale di Novembrè un pullulare di grandi manovre nell’amore. Non c’è troppo spazio ai silenzi e alla solitudine, è ora di “riscoprire l’amore”.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Pesci

Attenzione alle polemiche sul fronte professionale laddove, malgrado tutto, c’è il rischio di inciampare in un grosso problema.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Oltre a quello di domani, sempre del noto astrologo, potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

