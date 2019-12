Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica segno per segno dal 9 al 15 dicembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 9 dicembre 2019 a domenica 15 dicembre 2019. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l'apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Questa settimana, secondo Paolo Fox notizie positive sul fronte lavorativi, con alcune novità da tempo attese. Sentimentalmente, malgrado acque agitate, potreste trovare il bandolo della matassa se non vi fate prendere dal nervoso. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Per Fox per voi del Toro ci sono momenti di grande intensità, nei quali dare spazio, specie in amore, a sentimenti pronti a accendersi. Nelle relazioni stabili però agite con cautela e pacatezza. Per chi è single, ore decisive a inizio settimana. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Per voi le previsioni di Fox siete in ascesa sopo una fase piuttosto delicata. C’è da dire che qualche grana e qualche fraintendimento ancora vi tartassa, ma verso metà settimana i cieli si aprono, così come anche nel lavoro del resto. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Secondo l’astrologo per gli amici del Cancro, ci sono momenti in cui si trova il senso e altri in cui no: però in queste fase delicate provate a evitare i litigi, attendendo che le acque si calmino. Aggiornamento alle 8.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Come dice Fox, per i Leone si inizia la settimana con qualche evidente problema, ma già da subito il vostro focus è tutto incentrato sui grandi progetti che stanno per aprire per voi le porte di enormi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Secondo Paolo Fox è una fase di rilancio in amore, in un percorso di ascesa che durerà anche la prossima settimana. Inoltre nonostante qualche intoppo verso metà settimana, anche la sfera economica vi sorride.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Per voi Fox fate spazio alla serenità, evitate che le ansie, specie per qualche questione ancora aperte sulla sfera economica,vi dominino per giorni e giorni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Per Fox per lo Scorpione, forse si parte in sordina sul fronte dell’amore ma basta che la Luna vi abbandoni per rinvigorire la passione. Inoltre anche sul fronte professionale siete più ottimisti. Venerdì sarà per voi un gran giorno.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Per voi Fox afferma al contrario che avere un favorevole influsso da parte della Luna. Sia che ci tratti di amore che di progettualità dirette o indirette, troverete nelle persone a voi care l’input per sentirvi appagati.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

L’astrologo Fox si sta avvicinando un momento cruciale quello delle scelte. Se dovete optare per un lavoro o un altro, se tra due persone, allora provate a interrogarvi su quella che è la strada più prossima alle vostre corde, senza però arrabbiarvi se non la trovate subito.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

Fox vede per voi Acquario ore liete per tutta la settimana nell’amore, a parte qualche frizione iniziale. Se dovete pensare a un cruccio, questo è invece il denaro.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Per voi Paolo Fox chi è nato sotto segno dei Pesci, inizia in fase soft ma poi da mercoledì in poi avrà grandi notizie.

