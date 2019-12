Oroscopo Paolo Fox oggi 9 Dicembre 2019: ecco le previsioni dell’astrologo segno per segno

Rieccoci ancora una volta con l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, per ciò che concerne le previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per oggi, 9 Dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere, accanto a quello di altri astrologi noti come Branko, un oroscopo positivo per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno 7 dicembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 9 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Ariete

E’ un inizio settimana nel quale è doveroso affrontare le ruggini d’amore. Se Venere induce a riflettere prima di mettere mano a decisioni forti sulle questioni sentimentali è anche vero che saranno molto intensi i momenti di passionalità. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Toro

Secondo Paolo Fox siete in una fase, in questo Dicembre in cui molte scelte saranno cruciali. La giornata è un pullulare di iniziative per quei progetti che, anche se a fatica, state portando abilmente avanti. Cercate di non arrabbiarvi e di non cedere nelle decisioni. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Gemelli

Secondo Paolo Fox è un giorno in cui l’eros e l’ingegno vi stimolano, e si avvicina anche una parte basilare delle vostre prossime basi per il 2020. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Cancro

Per Fox forse questa sarà una settimana più intrigante di quella precedente. Siete in forze e in grado di farvi valere, avere risolto una grana importante e soprattutto vedere le cose con ottimismo. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 9 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Leone

Per Paolo Fox dopo un grande finale di settimana benché ci siano rogne economiche è in arrivo un’altra bella notizia. Si avvicina anche la metà del mese, quella più propizia per voi. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Vergine

Secondo Fox anche voi nel vostro piccolo sfrutterete la voglia di fare e di progettare qualcosa di grande per il prossimo avvenire. Non vi mancherà entusiasmo e soprattutto stabilità emozionale. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Bilancia

Il vostro giorno Paolo Fox sè il momento di fare un passo indietro e ricucire le crepe amorose. Magari c’è qualcuno che vi osteggia, ma non tutto il mondo è così lontano dai voi. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Scorpione

Per voi Fox, nonostante qualche intoppo emotivo iniziale quello che si apre è un cielo con un ottimo oroscopo, ma occorre un atteggiamento positivo sia verso chi vi ama sia verso le prospettive che avete di fronte. E’ un finale di 2019 molto roseo per voi, e le basi per un 2020 fantastico ci sono tutte. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 9 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Sagittario

Per voi Paolo Fox siete un pò controversi in questo giorno di inizio settimana, perchè è passato un picco emotivo e il prossimo è un pò lontano. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Capricorno

La giornata secondo Paolo Fox prevede la riapertura dei cantieri di un importante progetto che vi terrà molto operativi. Il 2020 parte da ora, con le idee: e si prospetta una primavera meravigliosa. Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2019: Acquario Per voi Paolo Fox stanchezza, problemi in famiglia e grattacapi poco apprezzabili per questo lunedì. E un cruccio: i soldi.

Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre: Pesci

Per Fox nel lavoro cercate apprezzamenti che spesso mancano anche se potrebbero avere delle importanti novità. Magari una piccola promozione o gratificazione economica.

Questo è il focus dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Potete analizzare le previsioni giornaliere di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 10.31