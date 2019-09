Palaromics, al Nuova Fiera di Roma con l’O.I.C.

Arrivano al Romics, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo. Parte dei componenti dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda Musicale della Polizia di Stato si uniranno, alle ore 11,50 presso il Palaromics, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, per 40 minuti, vedrà l’originale compagine per la prima volta insieme, diretta dal Maestro Maurizio Billi (direttore della Banda musicale della Polizia di Stato), interpretare una selezione dai nuovi classici dei film di genere, fantasy e fantascienza. Tra i titoli prescelti suite di John Williams da Star Wars, Raiders of the lost ark, E.T., Superman, brani tratti dai super-eroi Batman, Spiderman, Captain America, Avengers, ma anche Game of Thrones, Lord of The Rings, Pirates of the Caribbean e Gladiator. Film, quest’ultimo, che l’Orchestra Italiana del Cinema ha eseguito lo scorso anno in versione integrale, in sincronia con le immagini del film, al Colosseo e Circo Massimo di Roma.

E, sabato 5 ottobre, sempre a Romics, avrà luogo un’altra sorpresa, questa volta ispirata al mondo di Harry Potter: una anticipazione dei 6 cineconcerti, tra Milano e Roma che vedranno l’Orchestra Italiana del Cinema eseguire la colonna sonora in sincrono con la proiezione dell’intero film: in programma, il 27 e 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto, e il 29 e 30 dicembre, alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto.

L’ Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.)

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film sia italiani che internazionali.

Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati.

Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali, tra i quali l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, Patrocini del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Rappresentanza UE in Italia, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, del Comune di Roma, del Comune di Milano, Regione Lazio, collaborazioni a diverso titolo con l’Ambasciata Cinese in Italia, Ambasciata Italiana in USA, Consolato Italiano di Los Angeles, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Fondazione Charlie Chaplin di Parigi, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia. La FICTS, Federation of sport televisions and of the images on screen, ha insignito l’orchestra conferendole la “Ghirland D’Onor”.Tra i lavori presentati, lo spettacolare concerto multimediale “Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio – 2010), “Cinematology” (Beijing, Inaugurazione dell’International Beijing Film Festival – 2011); “The Artist” in CineConcerto (Prima Mondiale Ravello Festival, 2012); “Beyond la Dolce Vita” (UCLA Royce Hall – Los Angeles, 2013); “La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza – stagione IUC 2012; Auditorium Parco della Musica Roma – Sala Sinopoli 2015); l’intera serie di “Harry Potter in concerto” (in tour dal 2016 e tuttora in corso), “Il gladiatore in concerto” (Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018), “Titanic Live” (prima italiana Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019). In programma prossimamente, per Sua Santità Papa Francesco, il Concerto con i Poveri per i Poveri 2019 diretto dal Maestro Premio Oscar Nicola Piovani (Vaticano, Sala Nervi, 9 novembre 2019) e il Concerto di Natale in Vaticano (Sala Nervi, 14 dicembre 2019).

Domenica 6 ottobre – ore 11,50 – al Palaromics, presso la Nuova Fiera di Roma, in via Portuense, 1645/647.

https://www.romics.it

Sito web ufficiale: http://orchestraitalianadelcinema.it

