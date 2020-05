Pallanuoto, dopo Rudic anche Filipovic saluta il Recco

Dopo nove stagione con la calottina della Pro Recco, il serbo Filip Filipovic saluta la squadra ligure più titolata del mondo.

“È la fine di una storia bellissima, sono onorato di aver fatto parte della famiglia Pro Recco per così tanto tempo. Questa società mi ha dato tutto, sono cresciuto come uomo e come giocatore”, ha detto Filipovic.

Chi è Filipovic

Per i non addetti ai lavori Filip Filipovic è uno dei giocatori di pallanuoto più forti al mondo. Può essere considerato il Cristiano Ronaldo della pallanuoto. Mancino classe ’87, è nato a Belgrado quando ancora era Jugoslavia. In carriera ha vinto tutto. Con la Pro Recco otto scudetti, sette Coppe Italia, tre Champions League, due Supercoppe europee e una Lega Adriatica.

Con la nazionale serba ha vinto l’oro olimpico a Rio 2016, due volte i mondiale e sei volte gli europei.

Per ben quattro volte è stato premiato con il Len Award, l’equivalente del pallone d’oro calcistico.

“È stato un peccato chiudere la stagione così, senza le battaglie finali. Adesso però è arrivato per me il momento di scrivere altre pagine di un nuovo libro. Dispiace, ma è la vita di noi sportivi. Rimarrò per sempre fiero di aver indossato questa calottina”, ha concluso il campione serbo. Noi siamo onorati di averlo visto giocare tra le piscine d’Italia.

Mario Bonito