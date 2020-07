Paolo Carullo, chi è il fidanzato di Miriam Leone: lavoro e vita privata

Il settimanale Chi ha immortalato Miriam Leone in compagnia del suo compagno Paolo Carullo, rimasto in disparte finora. I due, infatti, nonostante una frequentazione che va avanti da più di un anno, non erano mai stati fotografati insieme. Ci è riuscito Chi, che li ha trovati alle prese con un viaggio sul lago di Como, all’interno di un palazzo di inizio ‘900.

L’arrivo della coppia è stato in grade stile. Barca e capelli al vento. Un momento che la stessa Miriam Leone ha voluto celebrare con un post su Instagram. La bellezza dell’attrice 35enne ed ex miss Italia non è ormai un mistero, ma l’aspetto fisico del compagno Paolo Carullo lo era, almeno fino ad oggi. Mistero svelato allora: Miriam Leone ha un nuovo amore. Conosciamolo meglio.

Chi è il nuovo compagno di Miriam Leone

Purtroppo le informazioni riguardanti Paolo Carullo non sono molte, il ragazzo non ha nemmeno un account social, il che rendere difficile reperire notizie in merito. Ma è risaputo che sia nato in Sicilia, proprio come Miriam, e che lavori nel mondo della finanza, dove ricopre un incarico di livello. Ma non finisce qui, perché il nuovo compagno della Leone ha un’altra grande passione: la musica.

Paolo Carullo forma insieme a Matteo Roveda il gruppo, formato solo da loro due, Apple Jack. Un gruppo che negli ultimi anni ha acquisito un discreto successo, tanto da suonare spesso in qualità di dj-set ad eventi importanti come feste Armani o al Pacifico. Inoltre la loro musica è stata scelta come parte della colonna sonora del film di Chiara Ferragni.