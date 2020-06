PlayStation 5, i fan individuano i dettagli segreti del design

È una delle console di gioco più attese dell’anno e ora i fan di PlayStation 5 hanno notato un dettaglio di design segreto sul dispositivo.

La PlayStation 5 è stata finalmente presentata all’evento Future of Gaming di Sony la scorsa settimana, dando ai fan entusiasti una prima occhiata all’hardware.

Dopo la presentazione, un fan con gli occhi d’aquila ha individuato una funzione speciale sul retro del controller DualSense.

PS5, ecco il dettaglio segreto del controller dual sense

L’utente di Twitter @shinobi602, un responsabile delle comunicazioni di @wushustudios, ha twittato: “Ingrandisci abbastanza e le trame di grip sul retro del DualSense sono in realtà Circle, Triangle, Square e Cross. Un dettaglio così divertente.”

In sostanza, sembra che Sony abbia incorporato i suoi simboli iconici nell’impugnatura del controller DualSense. Nel frattempo, @ shinobi602 ha anche individuato i simboli nascosti in vari punti sulla console PlayStation 5 stessa. Ha aggiunto: “In realtà si ripete sulla stessa PS5 e sugli accessori“.

Numerosi fan hanno risposto per esprimere il loro stupore per l’attenzione ai dettagli di Sony. Un utente ha risposto: “Amico. È folle. È così piccolo, ma è lì!” Un altro ha aggiunto: “È fantastico. Sembra che abbiano davvero impiegato il loro tempo a finalizzare e modificare il design della console. Non c’è da stupirsi che sia sorprendente.” E uno ha scherzato: “Più vedo quei dettagli fantastici, più sono preoccupato per il prezzo“.

Sony ci ha finalmente mostrato l’hardware durante un evento di rivelazione del gioco la scorsa settimana. Sid Shuman, Senior Director di SIE Content Communications, ha dichiarato: “Al lancio di PS5, offriremo due opzioni: una console PlayStation5 con un’unità Blu-ray Disc Ultra HD e una PlayStation5 Digital Edition senza unità disco. L’esperienza di gioco PS5 sarà la stessa, quindi la scelta è tutta tua.”

“Mentre ci sono alcune lievi differenze nell’aspetto di ciascun modello” ha spiegato “per il design complessivo, volevamo offrire una console audace, sorprendente e diversa da qualsiasi generazione precedente di PlayStation.“