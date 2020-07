PlayStation Plus luglio 2020: giochi gratis, offerte e sconti, ecco quali, quando e come averli

L’attenzione di tutti gli appassionati, gli esperti e i gamres è altissima: perchè su PlayStation Plus a luglio 2020 arrivano giochi gratis, offerte e sconti. Quali? Quando? Come fare?

Ecco le domande cruciali, ed ecco che cosa c’è da sapere al riguardo. Va detto che la notizia sui giochi gratis su PlayStation Plus a luglio 2020 era già circolata nelle scorse giornata.

Ora è disponibile, ad esempio, un carrello di titoli pazzeschi? Quali: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erica.

Ecco i giochi del mese e le offerte dedicate.

PlayStation Plus luglio 2020: giochi del mese gratis, offerte e sconti, quali sono

Arrivano i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: luglio 2020 si definisce dunque un mese ricco di titoli da scaricare gratuitamente per gli abbonati al servizio premium di PS4.

Quali sono i giochi del mese?

Il primo titolo è Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, NBA 2K20 e un terzo gioco a sorpresa: Erica.

PlayStation Plus luglio 2020: giochi del mese gratis e offerte, come si aderisce

PlayStation Plus permette come sanno gli esperti, sottoscrivendo un abbonamento mensile, trimestrale o annuale, di iscriversi a un bel pò di vantaggi che passano dal multiplayer online ai tanti giochi gratis e in offerta presenti sul catalogo disponibili per essere scaricati ogni mese.

I giochi gratuiti di luglio 2020 offrono la possibilità agli iscritti di provare, a costo zero, titoli che non si ha avuto modo di giocare in passato.

PlayStation Plus luglio 2020: giochi in uscita e regalo Sony per il decennale

I giochi gratis rilasciati da Sony sul PS Store sono scaricabili solo restando abbonati al servizio, restando sempre contraddistinti sulla libreria tramite un determinato bollino.

I giochi gratis di PlayStation Plus di luglio sono stati ufficializzati e, come vuole il solito appuntamento, il primo martedì del mese: dal 7 luglio e fino al 3 agosto saranno disponibili al download gratuito per tutti gli abbonati diversi titoli da scaricare e inserire all’interno della propria libreria.

Il primo è NBA 2K20 cioè quello che da molti è considerato il FIFA del mondo della basket. Il gioco permette di impersonare alcuni dei migliori campioni della NBA, ricreati con una grafica super realistica.

Il secondo gioco è Rise of Tomb Raider 20 Year Celebration, nuova avventura con protagonista Lara Croft con diversi contenuti in più e nuove modalità.

Tra questi: Legami di Sangue, L’incubo di Lara e il multiplayer cooperativo online.

Terzo annuncio è Erica, un thriller interattivo della FlavourWorks che si basa su una trama molto importante per gli amanti delle avventure grafiche.

Ma non è finita qui: Sony questo mese regala un tema dinamico per festeggiare i dieci anni di PlayStation Plus e proporrà inoltre un weekend gratuito di gioco online valido il 4 e il 5 luglio in cui, anche senza abbonamento, sarà possibile giocare con utenti connessi via internet da tutto il mondo.

