Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 13 maggio 2020. Anticipazioni e ospiti con Barbara D’Urso

Si ritorna in onda, oggi, con Pomeriggio Cinque. La trasmissione di Canale 5 al suo ultimo appuntamento della settimana, con Barbara D’Urso dalle 17 per il dibattito sull’attualità e il gossip.

Pomeriggio Cinque: quando va in onda, anticipazioni, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti

Nell’ultima puntata il programma ha vissuto una sorta di colpo di scena con Valeria Marini, che in collegamento ha gelato lo studio dicendo di aver appena avuto un trauma cranico.

Barbara d’Urso ha voluto farle una sorpresa nel giorno del suo compleanno, ma c’è stato questo imprevisto durante la diretta. “Qualche giorno fa è scivolata su un sanpietrino e si è fatta molto male” ha detto Valeria Marini, spiegando che fosse la madre ad aver avuto un trauma cranico.

In trasmissione, la Marini ha spiegato che sua mamma Gianna ha riportato anche un braccio rotto, in questo incidente accaduto a Roma. Sua madre è molto nota nel piccolo schermo, per diverse apparizioni e in quanto accompagna spesso la showgirl nel suo lavoro.