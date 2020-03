Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 13 marzo 2020. Ospiti di Barbara D’Urso

Ultimo appuntamento della settimana con Barbara D’Urso e la puntata di Pomeriggio Cinque. Dalle 17, lo studio sarà organizzato per parlare ampiamente dell’emergenza coronavirus.

Nella puntata di ieri c’è stato un momento molto emozionante che ha fatto anche commuovere Barbara d’Urso, il momento in cui ha letto le parole di Irene Vella che hanno dato grande speranza in questo momento difficile. “Era l’11 marzo 2020: fu l’anno in cui chiusero tutto” ha iniziato a leggere la D’Urso. “Ma la primavera non lo sapeva e le gemme continuavano ad uscire. Tutti furono messi in quarantena. Ma la primavera non lo sapeva e i fiori lasciarono il posto ai frutti”.

“Arrivò il giorno della liberazione e il Primo Ministro annunciò a reti unificate che l’emergenza era finita e che il virus aveva perso, che gli italiani tutti insieme avevano vinto”, ha letto Barbara d’Urso. “Allora uscimmo per strada senza guanti e mascherine ed abbracciammo il nostro vicino. Ed arrivò l’estate, perché la primavera non lo sapeva e aveva continuato ad esserci nonostante tutto, nonostante il virus, nonostante la morte. Perché la primavera non lo sapeva e insegnò a tutti la forza della vita”.