Pomeriggio 5: la puntata di oggi, 21 maggio 2020. Anticipazioni con Barbara D’Urso

A breve inizia una nuova puntata di Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su canale 5. Al solito, tanti collegamenti con ospiti per parlare dei temi di attualità e gossip.

Nell’ultima puntata la trasmissione si è collegata con Cerveteri, vicino Roma, dove una donna, Barbara, ha vissuto uno spiacevole episodio durante questa fase 3 dell’emergenza coronavirus.

“Ero al supermercato e ho visto un uomo senza mascherina. L’ho comunicato alle cassiere, lui si è infuriato e mi ha detto ‘fatti i caz*** tuoi’” ha raccontato la donna. “Poi mi ha sputato in faccia. Ora sono preoccupata per la mia salute e per quella dei miei cari. Io accudisco mia madre e mia nonna malata e non posso ammalarmi. Tra l’altro il mio è l’unico stipendio e lavoro a chiamata. A febbraio ho guadagnato 48 euro…“.

Una storia davvero incredibile che ha fatto arrabbiare Barbara D’Urso, soprattutto dopo il lancio del video in cui si vede la lite fra quest’uomo e la donna di Cerveteri. “Sono senza parole, ti ha sputato in faccia. È un gesto orrendo e violento. Ancor di più in questo momento” ha detto la D’Urso.