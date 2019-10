Pronto ‘Disarm’ della compositrice Roberta Di Mario

In molti avranno recepito (ed altri lo faranno), la coinvolgente melodia che musica il nuovo spot Tiscali (per altro diretto dallo ‘specialista’ Howard Greenhalgh), come ‘rapiti’ dalle note che scorrono in sottofondo.

Ebbene si tratta di ‘Valzer in A minor’, un brano che la pianista e compositrice Roberta Di Mario ha estratto dal suo nuovo album in uscita: ‘Disarm’.

Si tratta di un vero e proprio concept album (su etichetta Warner Music Italy), che la brava musicista parmense ha composto ispirandosi alla straordinaria capacità dei sentimenti, capaci di trasportarci e trasportare ovunque.

Roberta Di Mario si è diplomata con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Parma. Musicista perfetta e fine compositrice, Roberta ha scelto di ‘aprirsi’ ai generi musicali, di abbandonarsi alle sensazioni, finendo così per esplorare note e colori differenti come quelle del musical, del pop, dell’ambient, del jazz, delle soundtrack, o dell’elettronica. ‘Contaminazioni’ che lei raccoglie nelle interessanti atmosfere del suo primo album, ‘Tra il tempo e la distanza’ (Alfa Music), uscito nel 2011. Dopo l’incontro con il produttore Pietro Cantarelli, nel 2014, compone ‘Lo stato delle Cose’ (Irma Records). In quei mesi acquisice poi ancora maggior popolarità, componendo ‘Hands’, finita all’interno della colonna sonora del film ‘Vivere il mondo di Botero’, e per questo invitata ad eseguirla live proprio in occasione della mostra internazionale di Botero in Italia e Giappone. Pochi mesi dopo con la suggestiva ‘India the reveald mysteries’, da il ‘La’ alla mostra di arte indiana ospitata dalla Biennale di Venezia.

Nel corso del Natale 2016, invitata dal Consolato Italiano si produce in una serie di concerti a New York City, in occasione dell’evento ‘Meet the new Italian Music Artist in NY’. L’anno dopo (2017), è la volta di ‘Illegacy’ (Warner Music). Infine, dopo un anno interamente votato alle esibizioni live, quest nuovo lavro di inediti…

Max