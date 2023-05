Prova costume, fallisce 1 italiano su 2

(Adnkronos) –

Quasi un italiano su due (44,5%) quest’anno fallisce la prima prova costume a causa della sedentarietà e dell’alimentazione sbagliata, per un totale di circa 25 milioni di persone maggiorenni in sovrappeso o obese. Gli uomini con una percentuale del 53,4% presentano livelli di eccesso di peso superiori alle donne (36%) che si dimostrano più attente alla linea e alla salute. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli ultimi dati Istat (Bes) diffusa in occasione del primo week end segnato dall’arrivo del grande caldo. E se il sovrappeso interessa il 33,7% della popolazione italiana adulta c’è un ulteriore 10,8% che ha problemi di vera e propria obesità, prosegue il rapporto.

Una situazione comunque “preoccupante” per Coldiretti che ricorda come l’Italia sia leader mondiale nella qualità dell’alimentazione e come la dieta mediterranea si sia classificata come migliore dieta al mondo del 2023 davanti alla dash e alla flexariana, sulla base del best diets ranking elaborato dal media statunitense U.S. News & World’s Report’s. Una vittoria ottenuta, questa, conclude Coldiretti, e che ha effetti importanti sulla longevità e la salute, dalla salute del cuore e del sistema nervoso oltre alla prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete.