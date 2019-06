Rai, black-out notturno

Chi scrive, come molti altri, esasperato dalla calura ‘anche’ notturna, ieri a tarda sera si è visto improvvisamente privare della programmazione Rai; fortuna che di questi tempi c’è veramente ben poco da vedere d’interessante). Intorno alle 23.30 infatti al posto delle tre (3) reti Rai, è andato in onda un bel ‘buco nero‘. Ma non si è trattato del classico problema ‘temporaneo’ – come si usa scrivere in questi casi (magari accompagnato da un incoraggiante: ‘stiamo ripristinando il collegamento al più presto, ci scusiamo per l’attesa’), – no, il vuoto totale. Così fino addirittura all’1 passata.

A svelare l’arcano quest’oggi la stessa Rai la quale ha sottolineato che purtroppo il ‘problema’ ha interessato soltanto l’area della Capitale, e zone limitrofe. A quanto pare l’incidente è imputabile, non solo, all’improvvisa rottura del Mux1 – uno dei ripetitori che ‘svettano’ da Monte Mario – ma del secondo apparato, deputato a sostituire il primo in caso di guasti!

Come ha poi rivelato l’agenzia di stampa AdnKronos, che è entrata nello specifico della vicenda, e tecnicamente parlando ha spiegato che “La manutenzione dei ponti di trasmissione è una delle voci del contratto di servizio tra Rai e Rai Way. Contratto che fissa un canone annuale all’articolo 8 comma 1 lettera c per la gestione dei ponti di trasmissione, per l’aggiornamento, lo sviluppo tecnologico e la manutenzione delle torri. In forza di questo contratto Rai Way nel 2018 ha ricevuto da Rai un canone pari a 184,6 milioni di euro“.

C’è da sperare che, con quel poco di interessante che riempie gli attuali palinsesti Rai, non si ripeta più un simile incidente…

