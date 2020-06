Reazione a catena, prima puntata 29 Giugno 2020: ecco la squadra vincente di oggi

Facendo felici i tanti fan che hanno amato nel tempo un programma che ha costruito un suo zoccolo duro a livello di share è ritornato nella serata del 29 Giugno 2020 il noto programma preserale Reazione a Catena.

Ogni giorno, su Rai1 a partire dalle 18,45 dunque torna in onda Reazione a Catena con la conduzione di Marco Liorni, confermato alla guida del gioco per il secondo anno consecutivo.

Ma che cosa è accaduto nella prima puntata del 29 Giugno 2020 di Reazione a catena andata in onda proprio in questi minuti?

Chi ha giocato, e quale squadra si è aggiudicata la vittoria e la possibilità di tornare domani?

Reazione a Catena: oggi 29 Giugno 2020 su Rai1 ecco chi ha appena vinto

Nella prima puntata dell’edizione 2020 riscendono in campo i Sali e Scendi, campioni in carica e terzi al torneo dei campioni dello scorso anno vinto da i tre Forcellini. Alessandro, Pierluigi e Antonio, i Tre amici d’infanzia provenienti da Torino, hanno sfidato le Sorelle Bandiera, Roberta, Valentina ed Elena di Oderzo, in provincia di Treviso.

Reazione a catena, i Sali Scendi campioni: ecco come è andata

Durante la prima fase i campioni hanno accumulato 81 mila euro; 56 mila euro, invece, quello conquistato dalle Sorelle Bandiera.

Nell’Intesa vincente i Sali e Scendi, per 20 a 10, si riconfermando campioni per la ventunesima volta.

Al loro montepremi vanno aggiunti prima 30 mila euro di bonus e poi, grazie alle tante parole indovinate nell’Intesa, altri 20 mila euro.

I Sali e Scendi affrontano così l’Ultima catena con un montepremi iniziale pari a 131 mila euro. La squadra campione in questa fase dimezza due volte, mantenendo di fatto 32.750 euro. Per questa cifra affrontano l’Ultima parola.

I Sali e Scendi devono cercare una parola, che inizia per ME e finisce con E, e che lega con ZERO. Il trio può comprare il “terzo elemento”, una parola inizio in cambio di metà montepremi.

La squadra campione decide di comprarlo e, per 16.375 euro, la parola deve legare con ZERO ed E TRE. I Sali e Scendi dicono METTERE ma la parola vincente, in realtà, è MEZZANOTTE.

Con la conferma di Marco Liorni per la seconda volta di fila, Reazione a Catena è tornato da lunedì 29 giugno 2020 in onda tutti i giorni fino al 27 settembre alle 18.45.

Con delle novità sostanziali legate all’emergenza covid-19 (non ci sarà il pubblico in carne e ossa, bensì uno virtuale con un grande schermo per mettere in collegamento i fan da casa; in più scenografia è stata cambiata per permettere una distanza tra i concorrenti di un metro) tutte le sere Reazione a catena prima del telegiornale fa giocare dunque due squadre da tre soggetti che si sfidano in diversi ‘game’.

Ovvero:

– Caccia alla parola

– Le catene musicali

– Quando, dove, come e perché

– Una tira l’altra

In questi primi quattro giochi si accumula il montepremi. La “intesa vincente” è la manche da cui esce la coppia campione che poi si giocherà il montepremi messo in piedi nella fase finale.

La fase finale è divisa in “L’ultima catena” e ne “L’ultima parola”. Come sanno i fan, vince un trio e torna la puntata successiva.

Come sarà andata nella prima puntata di oggi 29 luglio 2020?

Oltre che su Rai1 tutti i giorni dal 29 giugno al 27 settembre alle 18.45, si potrà giocare con Reazione a catena anche su carta con la rivista settimanale. Per partecipare come concorrente si deve invece andare sui siti www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it.