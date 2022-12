Rifiuti Roma – Ferrara (M5s): “Gualtieri mette le mani avanti e annuncia la sporcizia”

“Io non ho mai visto un sindaco che annuncia la sporcizia. Eppure Gualtieri lo ha fatto, in tv: ha messo le mani avanti e ha detto che in questi giorni i romani vedranno ‘qualche difficoltà’ nella raccolta… come se prima stesse andando tutto liscio.

Dopo il ‘Roma pulita entro Natale’ del 2021, quest’anno abbiamo toccato il fondo di un altro barile.

Ma come può essere diversamente con un sindaco che, dopo essere stato scaricato da tutti sull’inceneritore e dopo essersi fatto bocciare i finanziamenti per due digestori, ancora sostiene di sapere come si gestiscono i rifiuti? Questa amministrazione è contro l’ambiente, contro la transizione ecologica, contro l’Europa, ma soprattutto contro i romani. E Gualtieri è come Cimabue: ne fa una e ne sbaglia due”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.

Max