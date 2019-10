Roberto Fiacchini, figlio di Renato Zero, accusato di maltrattamenti in famiglia, Cosa è successo, cosa ha detto l’avvocato (VIDEO)

Roberto Fiacchini, figlio di Renato Zero, accusato di maltrattamenti in famiglia, Cosa...

Roberto Fiacchini, figlio di Renato Zero, accusato di maltrattamenti in famiglia. Una vicenda piuttosto fosca e ingarbugliata, che sta facendo parlare moltissimo tra i rotocalchi e i programmi di approfondimento e nei salotti tv, e non solo. Ma che cosa è successo?

Di che cosa stiamo parlando? Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo di Renato Zero, già noto (anche) per aver partecipato all’isola dei famosi, ha come risaputo un carattere particolare. L’uomo, che ha figli e ha dunque fatto diventare Renato Zero nonno, è stato accusato di maltrattamenti in famiglia.

Ma nel merito è intervenuto l’avvocato per provare a fare chiarezza. Parole molto limpide e ferme per tentare di togliere via dalla questione le ombre e i gossip fuori controllo. Cosa ha detto? Semplice. “Non ci sono mai state violenze fisiche”.

Anna Maria Anselmi, avvocato di Roberto Fiacchini, ha parlato ancora una volta della vicenda relativa al figlio adottivo di Renato Zero. Ospite presso gli studi di Storie Italiane ha fatto estrema chiarazza sulla vicenda. Cosa ha detto? Ecco le sue parole.

“La moglie di Roberto presentò una denuncia di querela indicando alcuni episodi, senza mai fare riferimento a violenze fisiche, ma parlando di violenze verbali e psicologiche, contrasti nell’educazione dei figli e sull’assegno di mantenimento. L’accusa è stata poi formulata in maltrattamenti in famiglia. Un’accusa pesante anche se non ci stavano basi per quanto riguarda la violenza fisica.” ha ammesso.

L’avvocato ha anche chiarito ulteriormente. “Dopo la denuncia è iniziato un procedimento che va avanti da solo indipendentemente dalla volontà delle parti. La donna ha subito ritirato la denuncia e rimesso la querela, però tali azioni non hanno avuto effetto visto che l’iter prosegue da solo fino alla fine.”

E non è tutto. “Dopo quasi sette anni da quando i fatti sono iniziati la situazione è completamente ribaltata: i coniugi da 4 anni sono tornati a vivere insieme ed hanno rinunciato alla separazione”.

Cosa rischia quindi il signor Fiacchini figlio di Renato Zero? L’avvocato ha fatto chiarezza anche su questo. “Il pubblico ministero ha chiesto un anno e 4 mesi di reclusione, l’11 novembre la sentenza”

«Il procedimento penale ha avuto origine da una querela proposta dalla Sig.ra Vernaglia in un momento di crisi coniugale, in coincidenza con la procedura di separazione», ha corroborato poi l’avvocato Anna Maria Anselmi a Dagospia.

Anche in questo contesto il legale ha confermato come tra Roberto Fiacchini Anselmi e la moglie Emanuela Vernaglia il rapporto matrimoniale si è ricostituito da quattro anni circa. E infatti la moglie non è parte civile nel processo. Inoltre, la coppia ha rinunciato alla separazione e «vivono felicemente insieme alle loro due figlie».

Ecco il video che chiarisce la vicenda.