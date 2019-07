RockInRoma: Earth Wind & Fire Experience live

Al McKay, chitarrista, produttore e autore nato 71 anni fa a New Orleans, è stato protagonista fondamentale degli anni d’oro degli Earth Wind & Fire ed oggi riporta in scena il repertorio della band che più di ogni altra ha caratterizzato la musica dance e funky degli anni ’70/’80. E’ avvincente la storia degli E.W.& F. creati dal cantante e polistrumentista Maurice White (scomparso nel 2016) all’inizio degli anni settanta. Il gruppo esplose letteralmente nel 1973, quando entrarono nella band il cantante Philip Bailey e il chitarrista Al McKay enfante prodige della chitarra visto che arrivato all’età di 18 anni aveva già suonato con la band di Ike & Tina Turner e quella di Isaac Hayes.

Con l’entrata di questi due musicisti, la band di White esplose letteralmente divenendo fino ai primi anni degli anni ’80 i campioni indiscussi della funky e disco music. A renderne incontenibile il successo fu la rigogliosa e esplosiva miscela della loro musica, capace di abbracciare soul, R&B, jazz, pop, funky e dance.

Da allora gli Eearth Wind & Fire hanno trasformato la black music nella sua interezza in un enorme spettacolo,

dalle melodie memorabili, i falsetti sovracuti, le armonie celestiali. Oggi, dopo il disgregarsi della band in tante realtà musicali dovute anche alla morte di White, Al McKay (al suo attivo ben 6 Grammy Awards vinti) riproponelo storico repertorio degli E.W.& F. con uno show di notevole impatto emotivo, una macchina sonora notevole dove il chitarrista e vocalist americano si avvale di ben 12 musicisti ( tre voci, due tastiere, due percussionisti, un basso, e una sezione fiati composta da 4 elementi ) i migliori esponenti della black music odierna.Non vi è dubbio che il maggiore appeal della band , da McKay ribattezzata oggi Earth Wind & Fire Experience, consiste in un repertorio che, accanto alle nuove composizioni degli ultimi anni dove ha aggiunto progressivamente suggestioni più marcatamente africane, riserva spazio soprattutto ai successi del periodo d’oro della band ovvero “September“, “Boogie Wonderland”, “Fantasy”, “Let’s Groove” e diversi altri.

‘Apriranno’ i Frankie & Canthina Band

La data romana di domani alle Capannelle, fa parte di un lungo tour mondiale iniziato ai primidi giugno dalla Lituania che Al Mckay sta portando in giro nel mondo e che toccherà non solo l’Europa ma anche

il Sud America, la Cina, la Russia, gli Usa per arrivare poi ad inizio di novembre a concludersi in Cecoslovacchia.

Sul palco prima degli Earth Wind & Fire Experience saliranno i Frankie & Canthina Band, apprezzatissima band romana che da 25 anni a questa parte ha saputo portare in Italia e all’estero la grande musica dance anni 70/80 condividendo i palchi con artisti del genere dance come Delegation, Kid Creole & Coconuts, Kool & The Gang.

Appuntamento con la disco music anni ’70 dalle ore 20,30.

Daran