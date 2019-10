Roma, Buchel e Rodwell a Trigoria: la scelta è tra loro due

un testa a testa tra Rodwell e Buchel: il duello è tra svincolati. La Roma è alla ricerca di un centrocampista per arginare, almeno in parte, il problema infortuni. Ieri in Europa League è stato dirottato Mancini in avanti a causa delle troppo assenze. Una soluzione tampone a cui la Roma deve però trovare una definitiva risoluzione.

Rodwell o Buchel, la Roma decide

Per questo ha individuato in Rodwell e Buchel due profili adatti per entrare a far parte della rosa. La novità è nelle tempistiche: entrambi infatti hanno già svolto le visite mediche a Villa Stuart e si trovano attualmente a Trigoria per allenarsi.

Una sorta di provino tramite il quale la società giallorossa deciderà di tesserare. Entrambi vengono da stagioni travagliate: Rodwell in B inglese con il Blackburn, Buchel ad Empoli senza mai giocare. La Roma rappresenterebbe per loro un grande passo in avanti: le prossime ore saranno decisive per capire la società giallorossa a chi vorrà affidarsi per tamponare l’emergenza.